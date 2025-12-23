Speciale DAZN sul campo di Gagliano – Mater Domini. Capellupo: “Quel campo racconta la città: passione, identità e amore per la propria storia”

Il calcio come racconto collettivo, come linguaggio capace di parlare di appartenenza, memoria e futuro. Il video Fattore Campo di DAZN riesce con grande efficacia a restituire tutto questo, mostrando come un semplice campo di calcio possa diventare il cuore pulsante di una comunità. È quanto accade nei quartieri Gagliano e Mater Domini, dove il campo sportivo del plesso scolastico “Galati” è tornato a vivere grazie alla vittoria del progetto Su bellezza del calcio.

«Questo video – dichiara il consigliere comunale Vincenzo Capellupo – centra pienamente la sua missione: racconta la passione autentica e l’amore profondo che i cittadini di Catanzaro hanno per la loro città e per la loro storia. Il calcio, qui, non è solo uno sport, ma un filo che tiene insieme generazioni, quartieri e identità».

L’AREA

L’intervento ha interessato una porzione importante della città, nei quartieri Gagliano e Mater Domini, un contesto urbano vivo e popolare in cui lo spazio sportivo rappresenta da sempre un punto di riferimento sociale. All’interno del plesso scolastico “Galati” sono stati riqualificati i campi di calcio e pallavolo, restituendo qualità e dignità a luoghi fondamentali per studenti e cittadini.

IL PROGETTO

I lavori hanno previsto la completa asfaltatura e resinatura del campo, rendendolo moderno, sicuro e funzionale. A questo si è affiancata la realizzazione di un murales, nato dalla collaborazione tra artisti locali e giovani studenti, che trasforma lo spazio sportivo in un racconto visivo di comunità, creatività e partecipazione.

UNO SPAZIO DI CONDIVISIONE

«La forza di questo progetto – continua Capellupo – sta nell’aver restituito alla città uno spazio polivalente, aperto e accessibile, dove scuola, sport e socialità si intrecciano. Un luogo in cui si cresce, si gioca, ci si incontra e si costruisce senso di appartenenza».

Il campo di Gagliano–Mater Domini diventa così simbolo di una Catanzaro che crede nei suoi quartieri e nei suoi cittadini, e che riconosce nello sport uno strumento potente di coesione sociale. Un esempio concreto di come la bellezza del calcio sappia raccontare, meglio di mille parole, l’amore dei catanzaresi per la propria città.