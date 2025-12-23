E’ tornato a campeggiare all’imbocco della galleria del San Giovanni il manifesto di “Marilyn” in ricordo di Mimmo Rotella

E’ tornato a campeggiare all’imbocco della galleria del San Giovanni il grande manifesto che riproduce “Marilyn”, uno dei più famosi décollage di Mimmo Rotella, per dare il benvenuto nel centro storico ricordando l’artista simbolo di Catanzaro riconosciuto in tutto il mondo. Il pannello era stato già installato alcuni anni fa, grazie all’iniziativa di Roberto Talarico, con il benestare dell’allora comitato scientifico della Fondazione Rotella. Ora una delle immagini più iconiche del maestro è tornata a catturare l’attenzione, anche in prossimità dell’importante ricorrenza del ventennale della morte di Mimmo Rotella in calendario il prossimo 8 gennaio.

L’iniziativa di ripristino del manifesto è stata sollecitata dal sindaco Nicola Fiorita, unitamente ad un intervento di pulizia del murales sul palazzo delle Poste centrali su corso Mazzini. Al contempo, l’amministrazione comunale sta lavorando alla definizione del programma di attività celebrative che animeranno la Casa della memoria, in vico dell’Onda, dove sono raccolti alcuni ricordi familiari, importanti documenti e seminali opere dell’artista.