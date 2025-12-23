Palaia e Mancuso: “Inaugurazione della scuola media di Santo Janni, segnale di attenzione per i quartieri e per le famiglie”

Dichiarazione dei consiglieri comunali Daniela Palaia e Rosario Mancuso.

“L’inaugurazione della nuova scuola media di Santo Janni rappresenta il frutto finale di un investimento lungimirante e strategico per il futuro di Catanzaro. Un’opera che consente di dotare un quartiere e un’area a forte espansione abitativa di un plesso scolastico moderno, tecnologico e pienamente adeguato alle esigenze della comunità.

Con questa struttura si colma un bisogno reale dei cittadini, garantendo un presidio scolastico di prossimità fondamentale per le famiglie e migliorando i servizi sul territorio. Il completamento dell’opera è stato possibile grazie alla precisa volontà politica dell’Amministrazione Fiorita, che ha destinato ulteriori risorse, rispetto a quelle stanziate in passato, per assicurare il completamento e la piena funzionalità dell’edificio. La scuola è arricchita da un campo sportivo, parcheggi e spazi multimediali, ed è stata progettata all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica, mettendo al centro il benessere degli studenti e del personale scolastico.

Si tratta di un esempio positivo di attenzione concreta verso i quartieri e della centralità che l’edilizia scolastica riveste per una Catanzaro che vuole progettare il proprio futuro a misura di cittadino, investendo in istruzione, inclusione e qualità degli spazi pubblici”.