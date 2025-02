L’1 marzo manifestazione in difesa della base canadair di Lamezia Terme

Le forze politiche del centro-sinistra si uniscono per difendere la base operativa dei Canadair presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, punto strategico per la lotta agli incendi boschivi in Calabria e nell’intero Sud Italia.

La manifestazione, organizzata da Francesco Carito e Lidia Vescio del Partito Democratico, insieme a Azione, Lamezia Bene Comune, Giovani Democratici, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, PSI e Democrazia Cristiana, si terrà sabato 1° marzo 2025 alle ore 10:00 presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

L’evento nasce per sensibilizzare cittadini, istituzioni e governo sulla necessità di mantenere attiva la base, essenziale per la sicurezza ambientale e la tutela del territorio. La sua eventuale chiusura o trasferimento rappresenterebbe un grave rischio per la capacità di risposta alle emergenze incendi nella regione e in tutto il Mezzogiorno.