Presentata la stagione concertistica 2025 di A.Gi.Mus Catanzaro

Nella giornata odierna, presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della stagione concertistica 2025 della sezione catanzarese dell’Associazione Giovanile Musicale (A.Gi.Mus.). All’incontro erano presenti il direttore artistico M° Laura Screnci, l’Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro Donatella Monteverdi ed il presidente Raffaele Silipo.

L’A.Gi.Mus, attiva su tutto il territorio nazionale con 23 sezioni, opera da oltre 70 anni con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla musica. La sezione di Catanzaro, attiva da sei anni, ha realizzato importanti stagioni concertistiche, valorizzando giovani musicisti calabresi e coinvolgendo scuole e accademie musicali. Lo scorso anno, l’associazione ha avviato un connubio tra musica e arte visiva, un’iniziativa che proseguirà anche nel 2025 grazie alla collaborazione con Arcangelo Pugliese, affiancando ogni concerto a opere d’arte realizzate da artisti calabresi.

La nuova stagione, composta da 14 appuntamenti, si estenderà da marzo a dicembre, con il concerto inaugurale previsto per il 7 marzo 2025, che vedrà protagonisti il M° Maria Scalzo (pianoforte) e il M° Pietro Quarato (clarinetto).

Laura Screnci, direttore artistico di A.Gi.Mus Catanzaro, ha dichiarato:“Sono molto orgogliosa di presentare la nuova stagione concertistica perché per me rappresenta una nuova esperienza da direttore artistico. Sono felice di promuovere l’arte, la cultura e la musica”. “Oltre ai tanti artisti che si esibiranno, – ha aggiunto – una delle novità di quest’anno è rappresentata dall’inserimento nel cartellone di due realtà corali, che si esibiranno il 13 aprile e il 10 ottobre.”

L’Assessore alla Cultura Donatella Monteverdi ha sottolineato il supporto dell’amministrazione comunale, che patrocina la stagione: “Sosteniamo con convinzione iniziative di questo genere perché crediamo nell’investimento nell’imprenditoria culturale. La cultura può diventare un motore di sviluppo per la Calabria, creando luoghi dedicati alla produzione artistica e alla crescita di nuovi talenti”. “Mi auguro – ha evidenziato – che anche il mondo imprenditoriale locale possa affiancare queste iniziative, contribuendo alla loro crescita e diffusione.”

Infine, il presidente di A.Gi.Mus Catanzaro, Raffaele Silipo, ha annunciato alcune novità: “Sono in via di definizione altre due date fuori cartellone, che si terranno probabilmente presso il carcere minorile e una struttura ospedaliera. Inoltre, a partire dal prossimo anno, abbiamo in programma un progetto dedicato alle scuole, con l’obiettivo di ampliare i nostri orizzonti e coinvolgere il maggior numero possibile di persone, indipendentemente dall’età e dal contesto sociale.”

Un programma ricco e inclusivo, che conferma l’impegno di A.Gi.Mus Catanzaro nel promuovere la musica come strumento di crescita culturale e sociale.