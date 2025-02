La scomparsa di Giovanni Scambia. Il cordoglio del sindaco Fiorita

La notizia della prematura scomparsa del professor Giovanni Scambia è di quelle che provocano grande sgomento per la portata enorme della perdita. A nome della nostra città tutta, che gli aveva dato i natali appena sessantasei anni fa, esprimo quindi alla famiglia i sentimenti del più vivo e profondo cordoglio. Insieme con la comunità medico scientifica, perdiamo un luminare che ha saputo dare lustro alla Calabria dentro e fuori i confini nazionali, portando nel suo lavoro il rigore professionale e anche la caratura umana. Elementi che lasceranno un segno indelebile tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Il destino infausto di Giovanni Scambia, purtroppo, ci ha battuti sul tempo. Stavamo infatti predisponendo per lui una iniziativa ufficiale, che desse il segno dei sentimenti di riconoscenza della città nei suoi confronti. Saremo quindi costretti a trovare una forma diversa per farlo e per affermare che Catanzaro non lo dimenticherà.