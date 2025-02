Nota di cordoglio del Prof. Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, per la scomparsa del Prof. Giovanni Scambia

Con profonda tristezza apprendiamo della prematura scomparsa del Prof. Giovanni Scambia, professore ordinario di Ginecologia, direttore scientifico, presidente del Comitato esecutivo, direttore del Dipartimento Salute della donna e del bambino della Fondazione Policlinico Gemelli. Il professore Scambia è stato un eccellente ricercatore, medico e scienziato di straordinario valore. La sua dedizione per la ricerca e la medicina ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama scientifico e sanitario, contribuendo in modo significativo al progresso della conoscenza e alla cura dei pazienti. Giovanni Scambia è stato non solo un luminare nel suo campo, ma anche uno dei migliori figli di Catanzaro, portando con sé, ovunque andasse, l’eccellenza e l’orgoglio della sua terra.

Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui, esprimo le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Il suo esempio continuerà a ispirare le future generazioni di studiosi e medici.