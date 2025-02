Inclusione sociale e lavorativa, la Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo promuove corsi di italiano

Favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e parallelamente l’inclusione sociale. È con questo duplice intento che la Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia ha nei giorni scorsi sottoscritto un protocollo d’intesa con la società Dante Alighieri, comitato di Crotone, per promuovere l’erogazione di corsi gratuiti in lingua italiana.

La stipula dell’accordo rientra tra le finalità dell’ente camerale che riconosce l’importanza della formazione linguistica e culturale come strumento fondamentale di inclusione e, inoltre, come opportunità per le imprese di accedere a nuove professionalità. In tal modo si prevede, infatti, di contribuire al rafforzamento del tessuto produttivo locale e sostenere i processi di integrazione sociale nella comunità e nel mondo del lavoro, in particolare, delle persone migranti.

Il protocollo si propone, nello specifico, di facilitare l’integrazione socio-economico dei lavoratori attraverso un processo di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle imprese con attività di inclusione multiculturale in ambito lavorativo e di formazione di base della popolazione immigrata. Ciò avverrà tramite la realizzazione di una serie di iniziative, in primo luogo l’erogazione di corsi di lingua italiana per stranieri, in collaborazione con la società Dante Alighieri. Si tratta di un centro autorizzato e specializzato nella certificazione per il Programma Lingua Italiana Dante Alighieri – PLIDA, che si avvale di docenti specializzati nella didattica della lingua italiana di livello 2.

Per raggiungere l’obiettivo si punterà, inoltre, sul coinvolgimento degli imprenditori per favorire il riconoscimento delle competenze linguistiche e culturali. A cura della società Danta Alighieri saranno organizzate visite guidate nelle imprese locali al fine di promuovere concretamente l’integrazione lavorativa. I corsi di lingua italiana saranno erogati in forma gratuita per sostenere l’alfabetizzazione, la formazione linguistica, la conoscenza dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione italiana e l’orientamento ai servizi pubblici.