Premio Carlino d’Argento, il cordoglio per la scomparsa del medico catanzarese Giovanni Scambia

“E’ doveroso condividere un pensiero di cordoglio per la scomparsa del dottore Giovanni Scambia che ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della scienza e della medicina. Un’eccellenza che ha portato in alto il nome di Catanzaro, valorizzando le proprie origini e facendone un motivo di grande orgoglio a livello nazionale ed internazionale. Il dottore Scambia ha portato avanti, fino alla fine, il proprio impegno sul campo in qualità di ordinario di Ginecologia e Ostetricia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore scientifico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Un’attività che lo ha proiettato ai vertici della ricerca scientifica e dell’innovazione nel campo delle neoplasie ginecologiche e che, nel dicembre 2023, abbiamo inteso onorare con la consegna ad un illustre catanzarese del Premio Carlino d’Argento. E’ stata, quella, una delle sue uscite pubbliche più emozionanti nella propria città d’origine e che ha consentito di rinsaldare il profondo legame con la nostra terra. Tutta la comunità scientifica, ma anche le tante pazienti con cui Scambia ha incrociato la sua strada, ricordano oggi una personalità che ha lasciato una grande eredità che Catanzaro, anche attraverso il Premio Carlino d’Argento, è chiamata a salvaguardare e trasmettere alle nuove generazioni”. Lo afferma in una nota Il Direttivo e la Commissione del Premio Carlino d’Argento