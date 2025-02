Agenda Urbana: L’assessora alle attività produttive Giuliana Furrer: Un nuovo impulso per il centro storico e per le imprese

“Con l’avvio della programmazione strategica di Agenda Urbana, stiamo scrivendo un nuovo capitolo per la nostra città. Un progetto ambizioso che vuole segnare la svolta per il centro storico, investendo sulla valorizzazione dei settori immateriali: turismo, cultura e commercio di prossimità. Questo è il punto chiave per rivitalizzare la nostra comunità e stimolare l’economia locale in modo sostenibile”. Lo afferma l’assessora comunale alle Attività Produttive, Giuliana Furrer.

“L’Agenda Urbana 2021-2027, finanziata con circa 21 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rappresenta una risposta concreta alle sfide del presente e una visione ambiziosa per il futuro. La priorità del progetto non è solo il recupero delle infrastrutture, ma anche la promozione di un cambio di paradigma: non più solo edifici, ma esperienze, cultura e opportunità di sviluppo economico che mettano al centro le persone”, aggiunge Furrer. “Il commercio nei centri storici sta attraversando una fase di crisi profonda, ma con Agenda Urbana, unitamente ad azioni amministrative mirate, Catanzaro intende dare una nuova spinta alle attività locali. La città deve riappropriarsi dei propri spazi urbani attraverso una visione integrata che colleghi commercio, turismo e cultura, creando un ecosistema virtuoso. Pensiamo a un futuro in cui i nostri quartieri, il nostro patrimonio e le nostre tradizioni siano al centro di una proposta turistica e commerciale innovativa”. L’assessora evidenzia che, nell’ambito della programmazione, sono previsti importanti incentivi sia per la creazione di nuove imprese innovative sia per il potenziamento di quelle esistenti. Alcuni degli interventi riguardano: acquisto o locazione/leasing di impianti e macchinari, acquisto e licenze d’uso di brevetti e software, affitto/noleggio di laboratori e attrezzature, consulenze specializzate, spese per la partecipazione a fiere, costi per il personale dipendente. Inoltre, sono previsti interventi diretti per incentivare l’iniziativa privata, con particolare attenzione alla collaborazione tra imprese e amministrazione e alla creazione di reti d’impresa.

“Questo modello di sostenibilità economica vuole puntare ad avvicinare aziende produttrici che valorizzino il ruolo di Catanzaro come Capoluogo regionale e centro di eccellenza. L’auspicio è quello di garantire un’offerta esclusiva e di qualità e, di conseguenza, aumentare l’attrattività della città. In un’epoca in cui l’accessibilità e l’inclusione sono temi fondamentali, Agenda Urbana, inoltre, prevede incentivi per le attività commerciali che favoriscono l’inclusione sociale, offrendo spazi e servizi anche a chi ha disabilità o appartiene a categorie svantaggiate. Il nostro obiettivo è che ogni cittadino possa sentirsi parte attiva di questa rinascita, anche attraverso l’abbattimento delle barriere fisiche e sociali”. Per l’assessora Furrer “è l’inizio di un nuovo percorso, che richiede il contributo di tutti. Le porte del mio assessorato sono sempre aperte a chiunque desideri confrontarsi o proporre idee e spunti. Solo con uno spirito di collaborazione critica possiamo creare un nuovo e necessario approccio alla cosa pubblica”.