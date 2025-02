Serraino: “Il rispetto tra avversari politici è un valore fondamentale della democrazia”

“Le dichiarazioni del segretario del PD di Catanzaro, Fabio Calogero, sulla partecipazione del sindaco Nicola Fiorita al congresso di Fratelli d’Italia, appaiono come un tentativo di alimentare una contrapposizione ideologica che non fa bene alla città. La politica, prima ancora di essere competizione, deve essere fondata sul rispetto reciproco e sulla capacità di dialogare con tutti, senza pregiudizi.

La storia ci insegna che il confronto tra idee diverse non è mai stato un segno di debolezza, ma anzi una dimostrazione di maturità politica. Un esempio emblematico è il rapporto tra Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante, leader di due visioni radicalmente opposte, ma accomunati dalla consapevolezza che il rispetto e il dialogo sono fondamentali per la democrazia.

Negli anni più bui della violenza politica, quando le contrapposizioni ideologiche sfociavano in atti di terrorismo, Berlinguer e Almirante si incontravano segretamente alla Camera dei Deputati per cercare soluzioni comuni contro l’eversione. Questo senso di responsabilità li portò, tra l’altro, a prendere posizioni chiare contro ogni forma di violenza, a prescindere dalla provenienza politica. Un gesto di grande significato simbolico avvenne nel 1984, quando Giorgio Almirante si recò nella sede del Partito Comunista Italiano per rendere omaggio alla salma di Berlinguer, facendo il segno della croce e dichiarando: “Non sono venuto per farmi pubblicità, ma per salutare un uomo estremamente onesto”.

Chi oggi pretende di ergersi a custode dell’ortodossia politica, imponendo steccati ideologici, dimentica questi esempi di civiltà. Il sindaco Fiorita ha sempre dimostrato di avere a cuore il bene della comunità, dialogando con tutti senza perdere la propria identità politica. Chi alimenta polemiche su questa scelta sta, di fatto, negando il valore della democrazia e della libertà di confronto.

Catanzaro ha bisogno di una politica di visione, non di barricate. Difendere il confronto e il rispetto tra idee diverse non significa rinnegarne una, ma dimostrare maturità e capacità di governare nell’interesse della collettività”.