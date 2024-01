Disturbi alimentari, anche il presidente Bosco sarà in piazza a Catanzaro contro i tagli del Governo

“Anoressia, bulimia, disturbi da alimentazione incontrollata e altri ancora: per il Governo non esistono”. Il presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, annuncia la sua partecipazione alla manifestazione che si terrà venerdì 19 gennaio in piazza Matteotti, alle ore 15:30.

“Questo evento è una risposta diretta alla recente decisione del Governo di tagliare i fondi destinati al contrasto dei disturbi del comportamento alimentare (DCA). I disturbi alimentari non sono solo una questione di salute individuale, ma un problema sociale che richiede attenzione e risorse adeguate. Il taglio dei fondi è un passo indietro nella lotta contro queste condizioni gravi e spesso sottovalutate,” ha affermato Bosco.

“Nonostante l’annuncio di marcia indietro da parte del Governo, la manifestazione di venerdì rappresenta un momento importante per sensibilizzare l’opinione pubblica ed evidenziare una completa mancanza di attenzione nei confronti di alcuni temi. Mi congratulo con le realtà associative sensibili che hanno attenzionato la questione e hanno deciso di portarla in piazza per ottenere una maggiore sensibilizzazione da parte della cittadinanza”.