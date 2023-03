Bus navette verso lo stadio “Ceravolo” per il match tra Catanzaro e Avellino

Grazie all’azione sinergica tra Comune, Amc e Polizia Locale, anche sabato 4 marzo, in occasione della partita di campionato tra Catanzaro e Avellino, sarà attivo, dalle ore 15 alle 20, il servizio bus navette, con capolinea via Daniele, che permetterà di raggiungere in sicurezza e comodamente lo stadio Ceravolo dopo aver parcheggiato la propria auto all’interno del parcheggio Musofalo.

Ne dà notizia l’amministrazione comunale invitando la cittadinanza ad usufruire del servizio, al fine di consentire una corretta affluenza allo stadio, con successivo deflusso, in occasione di un evento molto atteso dalla tifoseria e per il quale è prevista una notevole partecipazione.