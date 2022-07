Linea internet gratuita in alcuni immobili comunali di Girifalco

Viaggiare virtualmente gratuitamente nel centro storico è possibile. Con la determina n. 587 del 19 luglio il Comune ha, infatti, disposto l’intervento per gli immobili comunali siti al civico 115 e 125 in via Roma, vale a dire Palazzo Staglianò e Borg@rte. Ciò consentirà di usufruire della linea gratuita sia all’interno degli immobili che nelle aree circostanti. L’intervento in programma, fanno sapere il vicesindaco con delega alla Comunicazione Alessia Burdino e l’assessore al Bilancio e Patrimonio Domenico Giampà promotori dell’iniziativa, in un’altra area molto frequentata dai giovanissimi che avranno, presto, la possibilità di studiare e navigare all’aperto.