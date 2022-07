Catanzaro, pubblicato sul sito del comune avviso selezione per rilevatori statistici ISTAT

L’assessore ai Servizi demografici, Aldo Casalinuovo, rende noto che è stato pubblicato sul portale www.comune.catanzaro.it – area trasparenza – l’Avviso di selezione per soli titoli ai fini della formazione di una graduatoria di 22 rilevatori valida per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e altre indagini Istat anni 2022-2026. In particolare, i rilevatori saranno chiamati ad effettuare delle interviste presso il domicilio delle famiglie in due differenti tipologie di campione: la rilevazione areale (dal 30 settembre al 17 novembre 2022) tramite utilizzo di tablet, con il coinvolgimento stimato di 841 famiglie, e la rilevazione da lista (dal 3 ottobre al 22 dicembre) attraverso la compilazione di un questionario elettronico che prevede la partecipazione di 1980 famiglie.

I candidati, tra gli altri requisiti, devono avere età non inferiore a 18 anni; essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; saper usare i più diffusi strumenti informatici, possedere adeguate conoscenze informatiche ed esperienza in materia di rilevazione statistiche e in particolare di effettuazione di interviste. Le domande di ammissione dovranno essere inviate inderogabilmente entro le ore 12 del prossimo 3 agosto, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune.