Marano capo scout d’Italia, Donato : “L’inizio di un più impegnativo cammino nel segno dei valori che il progetto educativo dell’Agesci porta con sé”

“Complimenti a Fabrizio Marano, il nuovo capo scout d’Italia, eletto dal consiglio generale Agesci” .

Queste le parole di Valerio Donato, candidato sindaco per Catanzaro che esprime apprezzamento per l’importante responsabilità assunta da un catanzarese: “Un ruolo di assoluto rilievo quello che è chiamato a ricoprire e per il quale saprà mettere a disposizione delle grande comunità scout la sua comprovata esperienza maturata nel gruppo 4 di Catanzaro”.

Aggiunge: “Garante e depositario delle tradizioni della legge scout, adesso per Fabrizio Marano è l’inizio di un nuovo cammino nel segno dei valori che il progetto educativo dell’Agesci porta con sé. Un movimento, quello dello scoutismo – sottolinea il candidato – nato e diffuso sulla base di relazioni autentiche, certamente il più numeroso al mondo e con il maggior radicamento territoriale. Straordinaria l’esperienza comunitaria di cui si nutre; l’instancabile ricerca di senso della vita e lo sviluppo della dimensione sociale e spirituale, attraverso un viscerale rapporto con la natura che accorcia le distanze tra generazioni diverse e risponde alle tante domande che i giovani si pongono durante il loro percorso di maturazione e di crescita. Lo scoutismo è uno stile di vita, un modo di essere. Forse chi diventa scout, lo è per tutta la vita”.

Conclude Donato: “Auguri di buon lavoro nella prova più importante alla quale questo incarico chiama: il servizio di guida e accompagnamento per le migliaia di ragazzi scout nel grande viaggio della vita, per renderli protagonisti anche in questa fase storica di disorientamento valoriale, dove sono sempre meno i punti di riferimento solidi e credibili; e soprattutto aiutarli a dare il loro contributo alla costruzione di una nuova società, più umana e più solidale”.