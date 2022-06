Annamaria Bernini a Catanzaro a sostegno di Valerio Donato

Catanzaro può e deve ritornare a volare alto, come le aquile del suo stemma che la rappresentano. Si tratta di un percorso che ha bisogno di un’azione politica di allargamento e radicamento di Forza Italia e di coinvolgimento dei giovani e dei professionisti della città”. Lo dichiara Silvia Vono, senatrice di Forza Italia, oggi in tour a Catanzaro con Annamaria Bernini, vicepresidente di Forza Italia, per la candidatura a sindaco di Valerio Donato. “La sua presenza è il segno che si può ricominciare a pensare in modo positivo alla nostra città capoluogo, perché possa essere il collante dell’ area centrale della Calabria”.

“Sono onorata di rappresentare Forza Italia a Catanzaro e sono certa che- ha concluso la senatrice Vono- con l’appoggio di Annamaria Bernini e il suo savoir faire, faremo un ottimo lavoro per costruire una rete di politica efficiente e persone capaci e motivate su tutto il territorio provinciale con Catanzaro al centro”.