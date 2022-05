Il plauso dei Templari Federiciani della Calabria a Don Serafino Parisi, nuovo vescovo di Lamezia: “Ogni investitura è sempre un segno dei tempi che invocano speranza”

“La nomina di un Vescovo è sempre un segno dei tempi che invocano speranza.

A Don Serafino Parisi, dunque, gli Auguri per la Sua nomina a Vescovo di Lamezia Terme da parte della Confraternita Cattolica Cristiana dei Cavalieri Templari Federiciani della Calabria.

La nostra società – dichiara in una nota il Gran Priore della Calabria Filomena Falsetta -, non potrà mai prescindere dalle forze di ispirazione cristiana, in quanto rappresentano quell’unità di misura che consente di tracciare in ogni momento un bilancio onesto e veritiero, che è insito nella missione pastorale, con un forte e costante richiamo all’impegno sociale e politico”.

“Ogni nuova investitura è per i cristiani un tesoro di conoscenze, di intuizioni, di esperienze che sono venute accumulandosi grazie alla fede e che si sono poi espresse nelle istituzioni e in tutto quel tessuto vivo di usi e costumi che forma l’anima più vera di una comunità.

Oggi più che mai, l’attuale situazione sollecita il rinnovamento sociale e politico, e, a tal proposito, non può passare inascoltato il messaggio chiaro arrivato nei giorni scorsi da Papa Francesco sul futuro presidente della Cei, il quale dovrà, questa volta, rappresentare il cambiamento.

Ecco perché è urgente proseguire coraggiosamente nello sforzo di rigenerazione della Chiesa italiana, la quale non va soltanto custodita e difesa, ma sviluppata e rafforzata.

L’eredità cristiana è quel comune ceppo lungo secoli di storia, che va mantenuto ardente per dare luce ai tempi”.