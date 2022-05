Il Movimento Agende Rosse prende parte alla scorta civica per Nicola Gratteri

“Il Movimento delle Agende Rosse, – si legge in una nota – presieduto da Salvatore Borsellino, si schiera accanto al Procuratore Nicola Gratteri che in questi giorni, più del solito, è sovraesposto nella lotta alla ‘ndrangheta. Attaccato da alcuni organi di stampa e media, contrastato da alcuni politici, lasciato solo anche da buona parte dei suoi colleghi, respinto dal Csm per la nomina alla PNA, è nel mirino della ‘ndrangheta italo-americana che aveva pronto un attentato dinamitardo ai suoi danni”.

“Tutto il Movimento delle Agende Rosse, da Salvatore Borsellino fino ai gruppi di riferimento in ogni Regione dal Nord al Sud Italia, – prosegue la nota – si stringono attorno a Gratteri: “Gli faremo da scudo per non ripetere gli errori del passato, quelli che sono costati la vita a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici e Gaetano Costa. La notizia di un possibile attentato ai danni del magistrato calabrese è terribile e richiede una presa di posizione netta: noi siamo la scorta civica di Nicola Gratteri. Siamo Nicola Gratteri. Se avete tanto piombo, dovrete uccidere anche noi”.

Il Movimento delle Agende Rosse prende parte alla SCORTA CIVICA PER NICOLA GRATTERI”.