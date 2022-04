A Lamezia la prima scuola e il primo comune “gentile” della Calabria

Nell’ambito del progetto “Contagiati dalla Gentilezza”, il 2 Maggio presso l’Auditorium, alle ore 10.00 ci sarà la Proclamazione del Liceo “Tommaso Campanella” e del Comune di Lamezia Terme come prima scuola e primo comune “gentile” della Calabria. L’evento rappresenta la conclusione di un progetto che, in maniera e in tempi diversi, ha coinvolto gli studenti, le loro famiglie, le istituzioni.

Infatti, già dal mese di ottobre 2021 la nostra scuola ha stipulato degli accordi con la ONLUS “My life design” di Milano la cui mission è “la diffusione di un’educazione alla consapevolezza che coinvolga tutte le sfere dell’essere umano, per arrivare al cuore delle persone e determinare, attraverso la condivisione e l’azione, una radicale trasformazione sociale”. Un progetto che ha voluto promuovere tra gli studenti una partecipazione responsabile e rispettosa dei valori alla base della convivenza civile.

Saranno presenti il presidente della ONLUS, Daniel Lumera, esperto internazionale di Scienze del benessere e Valeria Pompili, educatrice professionale e counselor relazionale; nostri ospiti anche il sindaco Paolo Mascaro e l’assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, dott.ssa Giorgia Gargano, che sono stati coinvolti nel processo di formazione attivato e che insieme alla nostra scuola saranno inseriti nella rete “Italia gentile”. Mi preme sottolineare che la grande valenza formativa del progetto che abbatte stereotipi e modelli sociali “negativi”, apre ad una visione di socialità proiettata nei valori della reciprocità, della gratuità, del naturale e necessario rispetto verso la “diversità”, verso un mondo plurale dentro il quale ognuno è attore protagonista di un cambiamento rivoluzionario.