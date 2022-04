L’avvocato Giandomenico Caiazza, presidente dell’Unione delle Camere penali italiane, è entrato a far parte del collegio difensivo dell’ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo “Rinascita scott” alle cosche di ‘Ndrangheta del vibonese in corso nell’aula bunker di Lamezia Terme.

Caiazza si aggiunge così, nella difesa di Pittelli, agli avvocati Salvatore Staiano e Guido Contestabile.