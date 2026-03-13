Idonei: “Delusi da Gom e Asp, bene sindaco Caruso”

“Siamo fortemente delusi dal comportamento del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e dall’Asp di Cosenza che prima hanno chiesto idonei ad Azienda Zero e poi hanno detto no. Così non va bene. Per questo la legge regionale è indispensabile.

Nel frattempo apprendiamo che il Comune di Cosenza ha fatto scorrere la graduatoria dei dirigenti tecnici e ampliato la dotazione organica dirigenziale.

Un atto significativo. Senza una legge regionale saremo sempre alla merce ‘ di comportamenti diversi da parte di ogni singola amministrazione.

E questo non va bene. Solo il presidente Occhiuto con la sua autorevolezza può mettere fine a questo ginepraio e promuovere l’approvazione della legge regionale. Gli altri partiti brancolano nel buio”.

Così in una nota gli idonei Calabria pubblica amministrazione.