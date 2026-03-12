“Una nuova paura andò a sommarsi alla precedente. La paura di non arrivare a sapere, il terrore di morire per niente” - Paco Ignacio Taibo II
HomeCalabriaMaltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, Tridico e Antoci (M5S): "Lettera di...
CalabriaItalia

Maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, Tridico e Antoci (M5S): “Lettera di von der Leyen. L’Europa pronta a fare la sua parte: ora tocca al Governo italiano agire subito”

«Nelle settimane successive al ciclone Harry, che il 20 gennaio scorso si è abbattuto con furia devastante sulla Calabria, la Sicilia e la Sardegna causando danni gravissimi a comunità, infrastrutture e territori già fragili, abbiamo scritto alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e al commissario per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto. Lo abbiamo fatto per sollecitare un intervento concreto dell’Unione europea a sostegno delle popolazioni colpite, chiedendo esplicitamente l’attivazione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). Oggi abbiamo ricevuto la risposta della Presidente von der Leyen, datata 12 marzo 2026. La Commissione esprime vicinanza alle comunità colpite e fornisce indicazioni precise sugli strumenti disponibili. Una risposta che accolgo con soddisfazione per la parte europea, ma che allo stesso tempo mette il governo italiano di fronte alle proprie responsabilità.
La lettera chiarisce che il FSUE può essere attivato esclusivamente su richiesta dello Stato membro, in questo caso l’Italia, entro il termine perentorio di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno. La domanda deve dimostrare che i danni diretti superano le soglie previste dal regolamento europeo. Von der Leyen ricorda inoltre che sono già disponibili, nell’ambito della politica di coesione per le tre regioni colpite, circa 352 milioni di euro a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la prevenzione e la gestione dei rischi da catastrofi naturali, di cui 156 milioni ancora non assegnati e potenzialmente mobilitabili.
L’Europa ha risposto. Ora deve farlo il governo Meloni.
Questo è il punto politico che non possiamo non sottolineare. La Commissione europea ha confermato che gli strumenti esistono, che i fondi ci sono, che la procedura è attivabile. Ma tutto dipende da una scelta che spetta esclusivamente al governo nazionale: presentare formalmente la richiesta a Bruxelles. Le 12 settimane scorrono. Ogni giorno di inerzia è un giorno sottratto alle famiglie calabresi, siciliane e sarde che aspettano risposte concrete.
Chiediamo al governo di agire immediatamente, senza ulteriori ritardi. Non è accettabile che le risorse europee restino inutilizzate per mancanza di volontà politica di chi governa il Paese. Le regioni colpite hanno bisogno di fatti, non di dichiarazioni». È quanto dichiarano in una nota congiunta gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico e Giuseppe Antoci.

Articolo PrecedenteAffidi, senatrice Minasi (Lega): “Importante approvazione del ddl sulla tutela dei minori in affido, ma ora serve altro”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Performing Fest 2026, giovani e pubblico internazionale riaccendono il polo fieristico “Colosimo”

Il sindaco di Crotone, Voce, aderisce al centrodestra

Josephine Cacciaguerra è il primo assessore alla Gentilezza del Comune di Morano

Confronto tra Comune e sindacati dei proprietari immobiliari verso l’Accordo territoriale volontario per le attività commerciali / Le assessore Furrer e Lacava: “Impegno dell’Amministrazione...

I Templari Federiciani danno il benvenuto al nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli

Unical, il 20 marzo torna “Università svelate”: porte aperte tra innovazione e cultura

Due arresti per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso a San Marco Argentano (CS)

Affidi, senatrice Minasi (Lega): “Importante approvazione del ddl sulla tutela dei minori in affido, ma ora serve altro”

Csm, proposti all’unanimità Dall’Olio e Birritteri per nomina avvocato generale Cassazione

Comunali Palmi, il Movimento Faro al fianco di Giovanni Calabria

Giustizia, a Lamezia le ragioni del SI

Operazione “Pullo” su traffico e spaccio di stupefacenti a Lamezia Terme: concluse le indagini per 21 persone

Il karate si unisce per le donne: successo a Pianopoli per “La via della forza”

UE, Nesci (FdI-Ecr): “Via libera alla nuova direttiva sui pacchetti turistici. Più tutele per i consumatori e più certezza per il turismo, un risultato...

Parco regionale del Neto e rilancio del territorio, il consigliere regionale Bruno: “Occasione strategica per la Calabria. Ma serve accelerare sulla bonifica di Crotone”

Antoniozzi: “Voto referendum sia nel merito, non su chi deve governare”

Reggio Calabria, legalità e giustizia: i motivi per votare NO al Referendum di riforma costituzionale

Versace: “Grazie a Carabinieri e Procura per arresti furto farmaci”

Furto di farmaci al “Tiberio Evoli”, Iriti: “Colpito un presidio che stiamo rilanciando”

Dierre, Inguaggiato carica la squadra: “Con Gela non sarà una partita come le altre. Dobbiamo dare il 110%”

Scuola e legalità: patto formativo tra gli istituti di Rosarno, Corleone, Brancaccio e l’Università della Calabria

All’Annunziata entrano i robot umanoidi: tre Robot-OSS nei reparti di emergenza-urgenza. Domani la presentazione

Loizzo: “Noi determinanti per l’elezione di Faragalli alla Provincia di Cosenza”

Farà tappa anche in Calabria il tour di “The Cream of Clapton Band”: i musicisti che hanno scritto la storia con Clapton di scena...

Incarnato (Avanti Psi): “Bartolozzi si faccia da parte adesso”

Successo del colossal “La Divina Commedia Opera Musical”: il promoter Ruggero Pegna ringrazia Reggio e invita la città al PalaCalafiore per “Notre Dame de...

Taglio abusivo di bosco nel Parco nazionale del Pollino: tre persone denunciate

Referendum, gli incontri di Tucci (M5S) nel weekend: a Vibo, Vazzano e Briatico

Crotone, pubblica illuminazione: approvato il progetto esecutivo per interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico

Furto farmaci oncologi a Melito Porto Salvo, Versace: “Grazie a carabinieri e Procura”

Catanzaro, Carpino: “Sulla legge 10 del 2013, già avviato il percorso operativo nella direzione indicata dalla normativa”

Cosenza, il comitato Piazza Riforma: “Serve un progetto per la villa nuova”

LILT Calabria, rinnovati gli organismi regionali

Rottamazione Quinquies, Milia (FI): “Importante per i cittadini, sollecito di Forza Italia accolto”

Dermatologia senza confini, a Catanzaro doppio appuntamento con il VII congresso sulla dermatologia del terzo millennio

Rapporto (Dis)armati di Save The Children: in Calabria incidenza tra le più alte di minori indagati per mafia

Cosenza, la denuncia della minoranza: “Planetario ‘Giovan Battista Amico’ nel degrado totale. Sindaco informi la città”

Rottamazione-quinquies, Confesercenti Reggio Calabria: “Bene l’adesione del Comune. Dal Patto per il commercio un primo risultato concreto”

Calici Sotto le Stelle a Diamante, ufficiali le date dell’edizione 2026

Siderno (RC), torna a riunirsi il Consiglio comunale

Reggio Protagonista: “Il Ponte sullo Stretto come occasione di sviluppo per il Sud”

Il Premio Troccoli celebra 40 anni di talento e identità territoriale

Occhiuto: “Ignobile rubare farmaci oncologici, bene operazione Carabinieri a Melito Porto Salvo”

Carta d’Identità Elettronica obbligatoria dal 3 agosto: come richiederla subito

Reggio Calabria educa alla legalità: iniziativa CISL e Carabinieri con le nuove generazioni

Concorso 2026/2027: 983 posti per Allievi Marescialli alla Guardia di Finanza

Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria tra i protagonisti di Didacta Italia 2026: la ricerca degli esopianeti diventa laboratorio per gli...

Ospedale Annunziata di Cosenza, De Salazar difende la Cardiologia: “Risultati di altissimo livello”

Medici e cultura, a Cosenza nasce la rassegna “Temporanee distrazioni”

“Antigone, ultimo anello di una catena maledetta”: incontro al Museo Archeologico di Reggio Calabria

Donne, diritti e Calabria: a Catanzaro l’incontro “Sisters Outsiders” di Sinistra Italiana

DUP 2026–2028, il PLI Lamezia: “Inserire incentivi per gli affitti a canone concordato”

“Saluto romano durante i festeggiamenti per il presidente della Provincia”: la denuncia di Sinistra Italiana

Reggio, l’appello delle famiglie del Comparto 6 – Arghillà Nord al sindaco Battaglia: “Servono soluzioni e un’alternativa dignitosa”

Crotone, il cane antidroga Jack fa scattare la perquisizione: trovati cocaina, hashish e una pistola

Servizio Civile Universale: 4 posti con “Calabria Dietro le Quinte” nel progetto sulla cultura dei borghi

Bambini e ragazzi protagonisti a Vibo Valentia: tra teatro e gioco, nelle iniziative del Comune spazio a tutte le fasce d’età

Gioventù Nazionale Cosenza pronta a celebrare il congresso provinciale

Pesca illegale a Cirò Marina: la Guardia di Finanza sequestra 60 kg di bianchetto

I.C. Perri – Pitagora – Don Milani, una delegazione della scuola in visita alla Prefettura di Catanzaro

“Echoes of a Return”: Arjan Shehaj torna a Cosenza con la sua pittura geometrica e contemplativa

Cittanova, Anselmo: “Incompatibilità del sindaco, il caso è arrivato in Parlamento. Ora servono verità e rispetto delle istituzioni”

Gli studenti di Corigliano-Rossano entrano negli Studios: a “In Primo Piano” nasce il pubblico delle scuole

Cosenza, al Telesio la Metamorfosi del Dolore: Il teatro come cura per i “Ragazzi Interrotti”

“Appuntamento con Ornella”, il tributo originale dell’Orchestra Sinfonica Brutia alla musica di Ornella Vanoni: al Teatro Rendano di Cosenza il 14 marzo e al...

Crotone, “L’Arte della buona educazione”

Incontro dei Cenacoli

Inaugurato il nuovo Museo archeologico di Capo Colonna: tra le novità spicca il trasferimento definitivo del celebre tesoro di Hera Lacinia

Dieci posti letto cancellati presso l’ospedale di Soverato. Alecci presenta interrogazione: “Chi si opera qui dovrà andare a Lamezia per la riabilitazione”

Il Comune di Reggio Calabria aderirà alla “Rottamazione Quinquies”

Festival “Trame 2026”: dal 16 al 21 giugno a Lamezia Terme la XV edizione dal titolo “Terra e Libertà”

CLAAI Città Metropolitana di Reggio Calabria: Giuseppe Bellamena eletto nuovo presidente dei panificatori

PD Calabria: “Bene i controlli della Guardia di Finanza sulla filiera dei carburanti”

Parità genere, Giusy Versace porta in Senato testimonianze di successo

Capo Colonna, inaugurato il nuovo allestimento del Museo Nazionale: l’archeologia del Santuario di Hera tra storia e inclusione

Ciclone Harry, i sindaci in audizione alla Camera: “Ora servono progetti, risorse e meno burocrazia”

Giustizia, l’appello di U.G.C.I. e MEIC: “Oltre la propaganda, il dovere di informarsi”

“8 Marzo: le socie raccontano”, Aido e Unuci Calabria organizzano un convegno online

Polistena (RC), centinaia di studenti alla “Passeggiata contro le violenze” promossa dal Lions Club “Brutium”

I casi Dardanelli e Trovato Mazza arrivano in Parlamento: le famiglie chiedono verità

Referendum del 22-23 marzo, alla Mediterranea di Reggio Calabria confronto con studenti e giuristi

Confcommercio presenta il Libro Bianco per lo sviluppo di Reggio Calabria e apre il confronto con la città

Crotone, torna a riunirsi il Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Lamezia, il 14 marzo al Chiostro le ragioni del NO al referendum. Fra gli ospiti Piergiorgio Morosini autore del libro “Mani Legate”

Università della Calabria presenta la II edizione del Master SIFAE su sicurezza e tracciabilità alimentare

“Un giorno all’improvviso #Festival”, il teatro continua il suo viaggio nei borghi della Calabria

Taurianova, mozione sul caso della “famiglia nel bosco”: «Proteggere i bambini significa separarli dalla loro famiglia?»

“Trame di Libertà”, grande partecipazione alla Biblioteca di Filadelfia per riscoprire 18 artiste dimenticate

Al via a Catanzaro “Strade di velluto”

Fiera di San Giuseppe: ecco l’edizione 2026 tra tradizione, innovazione e sostenibilità

Rigenerazione urbana del sottoponte della sopraelevata, domani la presentazione del progetto a Cosenza

Volley Tonno Callipo, parla Ilenia Cammisa: “Continuiamo a lavorare per mantenere il primato”

Reggio Calabria inaugura lo Spazio Multifunzionale per Adolescenti: nasce DesTEENazione

Borghi montani, Santoianni (Fi): “Inclusione chiave per il rilancio delle aree interne”

Teatro Comunale di Catanzaro, domenica 15 marzo per il cartellone della “Domenica d’Incanto” in scena Matteo Belli con il monologo “Solità”

Carburanti, Pd Calabria: “Bene i controlli della Guardia di Finanza, ma serve una strategia nazionale per proteggere la Calabria e l’intero Sud”

CRIC di Cannavò, lavori fermi. Quartuccio: “La comunità merita risposte e tempi certi”

Call center e progetto di dematerializzazione cartelle cliniche, Cisl e Fistel Cisl Calabria: “Servono soluzioni concrete per scongiurare gli ammortizzatori sociali e rilanciare il...

Strada provinciale Lauropoli-Sibari, il sindaco Iacobini annuncia la riapertura parziale per il prossimo 25 marzo: importante risultato del dialogo tra amministrazione e Sirio Webuild

Emergenza idrica Caloveto, Mazza: “Programmare oggi per non trovarsi domani senz’acqua”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook