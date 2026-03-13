Referendum, Gratteri: “Mai stato di nessuna corrente, non faccio cose per convenienza”

“Non sono mai stato di nessuna corrente, non ho mai frequentato nessuna corrente. In tutti questi tre mesi non ho mai partecipato ad un dibattito organizzato dall’Anm o da gruppi; ho partecipato a questo di Napoli lunedì, ma sarà il primo e l’ultimo perché mi sembrava giusto come procuratore di napoli partecipare a questo incontro a Napoli ma non ho mai fatto vita associativa”.

Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ospite di Sky Tg24. “Qualcuno sostiene che sono del Pd- continua – ma quando io ho fatto domanda per procuratore aggiunto di Reggio Calabria il Pd non mi ha votato, quando ho fatto domanda per Catanzaro il Pd non mi ha votato, e non mi ha votato per procuratore nazionale antimafia né per procuratore di Napoli. Chi mi conosce sul piano personale e sul piano anche professionale, tutto può dire tranne che io sia un opportunista o che faccia le cose per convenienza”.