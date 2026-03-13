Rc auto, in Calabria a febbraio si pagano in media 543 euro (+13% in un anno)

In Calabria nel mese di febbraio il prezzo medio dell’Rc auto si è attestato a 543,61 euro, in crescita del 13,2% rispetto a un anno fa. Il dato è superiore alla media italiana di 492 euro.

E’ quanto emerge da uno studio di Segugio.it che rileva come nella regione quasi il 40% dei consumatori scelga di aggiungere l’assistenza stradale come garanzia accessoria, a un prezzo medio che a febbraio si attesta sui 23,36 euro. La garanzia più costosa, quella furto e incendio, ha un prezzo di 133,55 euro in media all’anno e viene scelta nel 12,9% dei casi.

A febbraio 2026, prosegue l’analisi, quasi un terzo (32,8%) dei proprietari di veicoli in Calabria ha un’età compresa tra i 45 e i 59 anni, mentre il 26,7% ha più di 60 anni. Sono invece appena il 3,8% coloro che hanno meno di 25 anni.

A livello provinciale in Calabria il prezzo più alto si è registrato a Crotone, con 721,16 euro in media, +15,5% in un anno. Segue la provincia di Vibo Valentia, con 609,11 euro in media e un aumento annuo del 10,8%, mentre la provincia meno cara della regione è quella di Catanzaro, con un prezzo medio di 478,68 euro nonostante un aumento del 7,9% rispetto a febbraio 2025.

La provincia dove si registrano gli aumenti maggiori, su base annuale, è quella di Reggio Calabria, +16,7%, dove il prezzo ha toccato i 588,73 euro in media.