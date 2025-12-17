ITS Academy Elaia Calabria protagonista a Roma: il presidente Cataldo Lopardo al convegno nazionale CISL Scuola sul modello 4+2

L’ITS Academy Elaia Calabria è stato protagonista del dibattito nazionale sulla riforma del sistema scolastico e della filiera tecnologico-professionale. Cataldo Lopardo, presidente dell’ITS Academy Elaia Calabria, è intervenuto ieri a Roma al convegno “4+2: un modello in evoluzione. Visione, criticità, sviluppi”, promosso dalla CISL Scuola presso l’Auditorium di via Rieti.

L’iniziativa si è svolta all’indomani dell’approvazione della legge di conversione del DL 127, che ha introdotto stabilmente nell’ordinamento scolastico la filiera formativa tecnologico-professionale 4+2, dopo una sperimentazione durata due anni. Il modello prevede un percorso quadriennale nell’istruzione tecnica o professionale, seguito da un biennio negli ITS Academy, con il conseguimento in sei anni di un diploma di alta specializzazione tecnica.

Nel corso del convegno, che ha visto la presenza del direttore Michele Capalbo e di una delegazione di studenti dell’ITS Elaia, sono state approfondite opportunità e criticità del nuovo assetto formativo, già oggetto di valutazioni sindacali e istituzionali, anche alla luce delle osservazioni espresse dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI).

Il contributo di Cataldo Lopardo ha portato al centro del confronto nazionale l’esperienza dell’ITS Academy Elaia Calabria, evidenziando il ruolo strategico degli ITS nella costruzione di percorsi formativi coerenti con i fabbisogni dei territori e del sistema produttivo, con particolare riferimento alla realtà calabrese.

Al convegno hanno partecipato dirigenti di istituti coinvolti nella sperimentazione della filiera 4+2 e rappresentanti di ITS Academy operanti in diverse aree del Paese. I lavori sono stati introdotti dalla relazione di Sabrina Boarelli, già dirigente tecnico ed esperta di politiche dell’istruzione, con la presenza del direttore generale per l’istruzione tecnica e professionale del Ministero, Ettore Acerra, del segretario confederale CISL Sauro Rossi e con le conclusioni affidate alla segretaria generale CISL Scuola, Ivana Barbacci.

La partecipazione dell’ITS Academy Elaia Calabria al convegno romano conferma il crescente riconoscimento del ruolo degli ITS nel nuovo sistema formativo nazionale e rafforza la presenza della Calabria nel confronto sulle politiche per l’istruzione tecnica superiore.