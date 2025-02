Fine vita: in Calabria proposta del Pd nel 2022 ma mai discussa. E’ stata assegnata alle commissioni del Consiglio regionale

Una proposta di legge per la regolamentazione del fine vita è stata presentata al Consiglio regionale della Calabria dal gruppo del Partito democratico, ma da allora non è mai stata discussa. La proposta di legge, la n. 77 della XII Legislatura, sull’ “Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore dei pazienti terminali”, dopo la presentazione, è stata assegnata il 23 giugno 2022 all’esame della terza commissione Sanità, per l’esame di merito, ed alla seconda, Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero, per il parere. Dopo l’assegnazione, sulla pdl non c’è stato nessun ulteriore passaggio. Nel testo, composto da sette articoli, si afferma tra l’altro, che “le strutture sanitarie pubbliche della Regione Calabria assicurano l’assistenza per aiutare alla morte serena e indolore le persone malate in stato terminale o cronico, la cui condizione clinica è compatibile con il diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della Costituzione”. La legge fissa anche le condizioni per accedere alla cosiddetta morte serena che sono in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. Le condizioni di accesso, secondo la proposta di legge, spettano alle autorità sanitarie previo parere del comitato etico territorialmente competente e l’intera procedura deve essere completata entro 7 giorni.