Occhiuto: “Nel 2024 crescita record aeroporti, faremo ancora meglio”

“Nel 2024, anche grazie alle tantissime nuove rotte Ryanair da e per la Calabria, i nostri aeroporti hanno registrato una crescita record, con numeri mai visti a queste latitudini. Nel 2025 vogliamo fare ancora meglio, siamo soddisfatti dei collegamenti esistenti e spingeremo per attivarne di nuovi, puntando soprattutto ai grandi hub mondiali”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Lamezia Terme. “Stiamo riuscendo – ha aggiunto Occhiuto – nell’obiettivo che ci eravamo prefissati: attrarre investimenti e turismo per dare nuove opportunità di crescita al nostro territorio. Fino a qualche anno fa la Calabria era per Ryanair una delle tante Regioni nelle quali investire, adesso siamo un loro punto fermo, un luogo strategico che hanno scelto e nel quale vogliono realizzare qualcosa di importante per il futuro. Abbiamo, con il nostro entusiasmo, con i nostri progetti e con la nostra concretezza, passatemi il termine, “sequestrato” Eddie Wilson e i suoi collaboratori, che hanno imparato a conoscerci e che adesso considerano la Calabria quasi come una seconda casa”. “I nuovi hangar che Ryanair realizzerà presso l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme – ha detto ancora il governatore calabrese – sono un segnale importantissimo di continuità e di attenzione. Questa iniziativa rende, anche in prospettiva, sempre più stabile e strutturale la presenza della compagnia aerea irlandese nella nostra Regione”. E non finisce qui, insieme faremo ancora tantissime cose straordinarie”