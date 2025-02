Turismo, Occhiuto: “Impegnati ad ammodernare offerta alberghiera. Investito 50 milioni in bando a sportello, ma potremmo fare di più”

“Sono molto fiducioso del bando a sportello per ammodernare le strutture alberghiere che abbiamo predisposto. Non basta infatti far arrivare i turisti se poi non c’è un’offerta alberghiera qualitativamente confacente alle aspettative. Abbiamo investito 50 milioni, è un bando a sportello e potremmo investire anche di più”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a margine della presentazione degli investimenti Ryanar a Lamezia Terme.

“Il vero sviluppo – ha agguiunto Occhiuto – lo avremo quando riusciremo ad attrarre catene alberghieri internazionali, fondi di investimento, a fare in Calabria quello che è stato fatto nel corso degli anni passati nelle altre regioni. Ecco finalmente, però, c’è un governo regionale che credo abbia una visione da questo punto divista. Certo c’è molto ritardo da colmare e stiamo cercandodi farlo velocemente”.