Assoluzione Tallini, Mario Occhiuto (FI): “Solidarietà per ingiuste accuse subite”

“Ho appreso con gioia la notizia dell’assoluzione, da parte della Corte d’appello di Catanzaro, dell’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini. Una sentenza che conferma l’assoluzione già ricevuta in primo grado e che dimostra ancora una volta, in maniera evidente, la totale estraneità di Tallini alle gravi accuse che gli erano state mosse. All’amico Domenico, ai suoi cari, alla sua famiglia, va tutta la mia solidarietà per l’ingiusto calvario giudiziario che hanno dovuto subire in questi anni, pur nella consapevolezza della sua totale innocenza”.

Così il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.