Porto di Gioia Tauro, il gruppo del Pd plaude al lavoro avviato dall’Ue: “Così si contempera sia la tutela dell’ambiente che dello scalo”

«Va nella direzione giusta la bozza del provvedimento a cui sta lavorando l’Unione Europea per salvaguardare l’operatività e lo sviluppo degli scali europei e quello di Gioia Tauro».

A sostenerlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua che rivendica l’impegno dem a tutti i livelli.

«Fin dal primo momento e in pieno accordo con il partito regionale e l’europarlamentare Picierno – spiega Bevacqua – abbiamo sostenuto che la direttiva poteva e andava corretta con l’obiettivo di contemperare sia la tutela dell’ambiente che lo sviluppo dello scalo di Gioia, fondamentale per l’economia della Calabria. La misura che prevede il pagamento della tassa sulle emissioni anche per le navi che fanno scalo nel Nordafrica, ma hanno come destinazione finale l’Europa, tiene insieme la necessità di ridurre i gas nocivi senza sfavorire i porti europei».

«Con la bozza elaborata al termine dell’incontro odierno al quale ha partecipato anche Agostinelli, oltra a Pina Picierno e al Commissario Sefcovic, si è intrapresa la direzione giusta – dice ancora Bevacqua – e abbiamo dimostrato come gruppo consiliare l’incisività nel rispondere all’appello lanciato dal Consiglio regionale e dal presidente Occhiuto non “abbaiando alla luna”, ma mettendo in campo ogni azione utile e coinvolgendo tutti gli attori possibili, tra cui la vicepresidente Picierno che ringraziamo per la sua operatività e lo staff del commissario Gentiloni che aveva manifestato la disponibilità a favorire una interlocuzione con i commissari interessati».