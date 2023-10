Antoniozzi (FdI): “Occupazione cresce in tutto il Sud e anche in Calabria”

“La disoccupazione è un dramma ma voglio fare notare che, secondo i dati Istat, l’occupazione cresce progressivamente in tutto il Sud e anche in Calabria”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata registrano costantemente il segno più – aggiunge Antoniozzi – mentre l’unica regione ferma è la Campania: ovviamente c’è un problema storico ma è innegabile il trend. Voglio complimentarmi con l’assessore regionale al lavoro della Calabria, Giovanni Calabrese per le iniziative messe in campo sia sulla formazione che sulle start up, comprese quelle femminili, sia per l’impegno congiunto al quale stiamo partecipando, per il problema del precariato storico. importanti evoluzioni mentre ricordo che, al posto del reddito di cittadinanza, abbiamo inserito misure di sostegno e di formazione”.

“Con la Zes si prevede un aumento significativo dell’occupazione – sostiene ancora il vicecapogruppo di FdI alla Camera – che porterà benefici negli investimenti in tutta la macroarea del Sud. Abbiamo ancora la percentuale più alta di disoccupazione ma questo accade dal dopoguerra e non deve farci dimenticare ciò che ci dice l’Istat: il trend è positivo ed è destinato ad aumentare”.