Edilizia scolastica, il repertorio regionale dei fabbisogni entrerà in funzione dall’1 novembre

“La Regione Calabria si dota finalmente di uno strumento fondamentale che permetterà di programmare in maniera efficace l’allocazione delle risorse finanziarie per l’edilizia scolastica avendo un quadro d’insieme completo sui bisogni dei territori”.

Così in una nota l’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“Questo risultato è frutto dell’impegno del Presidente Occhiuto e della Vice Presidente Princi che hanno proposto in sede di Conferenza Stato-Regioni questo strumento che è stato approvato ed è diventato operativo su tutto il territorio nazionale. Ai comuni calabresi è già stato chiesto di aggiornare le rilevazioni e dove necessario l’anagrafe dell’edilizia scolastica, in modo da poter finanziare i bisogni rilevati in maniera prioritaria rispetto alle reali esigenze delle comunità.

Il tema dell’edilizia scolastica è centrale nella nostra azione di governo e grazie allo stanziamento da 1,4 milioni annunciato dal Ministro Valditara riusciremo a intervenire migliorando la fruizione e la sicurezza delle scuole calabresi garantendo ai nostri ragazzi la possibilità di studiare in condizioni ottimali”.