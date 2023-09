Regione, Antoniozzi: “Grande lavoro Occhiuto su acqua e ambiente”

“Sull’acqua e sull’ambiente la giunta Occhiuto ha iniziato un grande lavoro in Calabria che sta già iniziando a dare i suoi frutti”.

Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Sull’acqua – prosegue – sono stati attivati processi di buongoverno attraverso Sorical, la società oggi pubblica, che hanno portato ad avere finanziamenti cospicui in sede europea per la realizzazione di nuovi reti idriche e per infrastrutture strategiche. Sull’ambiente abbiamo registrato importanti iniziative, dal primo protocollo attivato da Anci con Corecom e agenzia ambientale per il controllo delle frequenze elettromagnetiche, con una nuova legge licenziata dal Consiglio. Anche il lavoro sulla depurazione è di grande livello”.

“Ringrazio il presidente Occhiuto e i dirigenti generali dei settori ambiente e lavori pubblici – conclude Antoniozzi – per un lavoro qualificato in due aree molto importanti”.