I pasticceri italiani guidati dal maestro Musolino impegnati nelle giornate di studio per i concorrenti dei Campionati di Pasticceria Juniores e Seniores

“La formazione continua senza soste”, afferma il presidente dei pasticceri italiani Conpait, Angelo Musolino. Un progetto che l’associazione di categoria vuole portare avanti ogni anno prevede giornate di studio e di preparazione per i pasticceri che vogliono poi gareggiare nelle diverse competizioni. In questo caso, presso Cast Alimenti si è svolto il coaching guidato dalla scuola, insieme a prestigiosi nomi dei campionati mondiali come Emmanuele Forcone, Lorenzo Puca, Francesco Boccia , Alessandro Petito,Jacopo Zorzi, Martina Brachetti: maestri d’eccezione che hanno creato un momento preziosissimo di formazione in cui hanno trasmesso, ai futuri concorrenti, un bagaglio di tecnica, contenuti ed esperienza che rappresenta il vero valore aggiunto delle competizioni di Sigep e dei prossimi campionati.

“Giornate intensissime”, aggiunge il maestro Musolino. “Insieme al Club Italia si è dato vita anche alla selezione della squadra che rappresenterà l’Italia al prossimo europeo e, in caso di vittoria, al mondiale della Coupe

du Monde de la Pâtisserie”, spiega il rappresentante Conpait.

Le selezioni si sono svolte nei modernissimi laboratori di Cast Alimenti a Brescia, sede operativa del Club, sotto lo sguardo attento della giuria composta da Alessandro Dalmasso, presidente del Club Italia, i campioni del mondo 2021 Lorenzo Puca e Massimo Pica, e il campione del mondo 2015 Francesco Boccia.

“Il nostro obiettivo è continuare a formare pasticceri, mantenendo alto il nome dell’Italia, riconfermando la bravura, la maestrìa e la grandezza della cultura dolciaria italiana”, afferma Musolino. Nel corso della prima giornata hanno presenziato anche la brand manager di Ieg di Rimini Giorgia Maioli e Demi Rossi della Italian Exhibition Group, la fiera più grande del settore.