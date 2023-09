“Congratulazioni al Generale Emilio Errigo per la nomina di nuovo commissario straordinario per la bonifica del sito d’interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara. Una nomina che non solo premia competenza, conoscenza, impegno istituzionale e sociale, ma anche coerenza intellettuale, gratuità e dedizione nella consapevole responsabilità di essere riferimento, serio ed equilibrato, su temi sensibili e strategici per le sorti della nostra società e, lo vogliamo dire, anche dell’intera comunità degli uomini che tutelano l’ambiente in Calabria. Al neo commissario formulo gli auguri più calorosi di buon lavoro”. Lo dichiara il presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata .