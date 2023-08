Antoniozzi su minacce social a ministro Calderoli: “Inconcepibile. Esprimo tutta la mia solidarietà”

“E’ inconcepibile che arrivino minacce sui social. Esprimo la mia solidarieta’ al ministro Calderoli. Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Espressi gia’ il mio disgusto per le minacce alla senatrice Segre, al presidente Meloni, al ministro Salvini. Chi sconfina nell’odio non ha diritto di parola.

La battaglia politica non contempla gli haters – dice Antoniozzi – e questo e’ il pensiero di tutti i Conservatori europei. La Calabria ospitera’ un grande incontro a Scilla dal 1 al 3 settembre proprio dei Conservatori, organizzato grazie all’impegno dell’on Denis Nesci – prosegue la nota – e in quella sede, oltre che di fatti politici rilevanti, parleremo anche delle esigenze di rispettarsi in politica, cosa che noi faremo sempre.