Primarie PD, Calabria in controtendenza: nella regione vince Stefano Bonaccini

In controtendenza rispetto al dato nazionale che ha decretato il successo di Elly Schlein, la Calabria premia Stefano Bonaccini. Secondo i dati diffusi dalla segreteria regionale del Pd, lo spoglio delle primarie ‘aperte’ per designare il nuovo segretario del partito da’ Bonaccini in testa con 23.254 voti, pari al 65%, rispetto alla sua sfidante, Elly Schlein, che ottiene 12.745 voti pari al 35% e protagonista comunque anche in Calabria di una rimonta rispetto al primo turno: due settimane fa nel voto riservato agli iscritti del Pd Bonaccini aveva riportato il 53%, la Schlein il 21%.

Sul piano politico, Bonaccini in Calabria e’ stato sostenuto dal segretario regionale e senatore del Pd Nicola Irto, da tutti i cinque consiglieri regionali Domenico Bevacqua, Ernesto Alecci, Franco Iacucci, Raffaele Mammoliti e Giovanni Muraca, e da quattro segretari di federazione provinciale su cinque. Inoltre, per Bonaccini si sono schierati anche i rappresentanti della mozione De Micheli.