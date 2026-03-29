Playoff Serie C: Pallavolo Rossano Asd travolge Siderno e vola ai quarti senza ostacoli

Una squadra padrona del proprio destino, una prestazione senza sbavature e un messaggio chiaro a tutto il campionato: la Pallavolo Rossano ASD c’è, ed è pronta a prendersi tutto. Nel match di ritorno degli ottavi di finale dei playoff di Serie C Femminile, le bizantine travolgono la Rodinò Costruzioni Siderno con un perentorio 3-0, replicando il risultato dell’andata e staccando con autorità il pass per i quarti di finale.

Davanti al proprio pubblico, finalmente ritrovato dopo un lungo periodo lontano da casa, la formazione di coach Luigi Zangaro scende in campo con la lucidità delle grandi squadre e con quella fame tipica di chi non vuole lasciare nulla al caso. Nessun calcolo, nessuna gestione: solo dominio puro.

Sin dai primi scambi si percepisce l’inerzia della gara. Le rossanesi imprimono subito un ritmo altissimo, martellando al servizio e costruendo un vantaggio che diventa rapidamente incolmabile. Alba Greco e Sara Genova in battuta fanno letteralmente la differenza, scavando un solco profondo già nelle fasi iniziali del primo set. Il punteggio scivola via veloce fino al netto 25-8, fotografia perfetta di un set a senso unico.

Nel secondo parziale la musica non cambia. Rossano continua a spingere con intensità, mostrando una qualità di gioco superiore in ogni fondamentale: muro, difesa e attacco funzionano come un meccanismo perfetto. La gestione del ritmo è impeccabile, con rotazioni fluide e una profondità di rosa che consente allo staff tecnico di inserire nuove energie senza abbassare il livello. Il 25-10 finale è la naturale conseguenza di una superiorità tecnica e mentale evidente.

Il terzo set prova a raccontare una storia leggermente diversa, con Siderno che tenta una reazione d’orgoglio e riesce a costruire qualche scambio più equilibrato. Ma è solo un’illusione. Rossano resta lucida, controlla e accelera nei momenti chiave, chiudendo i conti sul 25-17 e mettendo il sigillo su una doppia sfida mai realmente in discussione.

Al di là del risultato, ciò che colpisce è la maturità della squadra: gestione, concentrazione e identità di gioco sono ormai consolidate, segnali inequivocabili di un gruppo costruito per competere fino in fondo. Il turnover applicato da coach Zangaro conferma la solidità dell’intero roster, capace di rispondere presente in ogni situazione.

Il successo spalanca le porte dei quarti di finale, dove ad attendere le gialloblù ci sarà nuovamente la Silan Volley di San Giovanni in Fiore, già affrontata più volte in stagione. I precedenti sorridono alle libellule bizantine, ma guai a pensare che sarà una formalità: nei playoff ogni partita è una storia a sé, ogni punto pesa il doppio.

Intanto, al termine della gara, spazio anche all’emozione: giro di campo e celebrazione della Coppa Calabria davanti ai tifosi, in un clima di entusiasmo e appartenenza che rappresenta il vero valore aggiunto di questa squadra.

La sensazione è chiara: Rossano non si accontenta. Vuole continuare a scrivere la sua storia. E lo sta facendo con autorità, qualità e una mentalità da grande squadra