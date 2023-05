Torball, l’Olympia è in serie A. Gli auguri dell’amministrazione comunale: “Orgoglio della città di Rende”

“L’Olympia in serie A è un sogno, quello di tutta la città di Rende, che si realizza.

Complimenti ai ragazzi che con impegno e costanza hanno raggiunto un obiettivo così importante. La vostra comunità sarà sempre con voi a sostenervi!”.

L’amministrazione comunale di Rende ha così accolto la notizia della promozione della squadra rendese di Torball nella massima serie.

“Un traguardo più che meritato -ha affermato la vicesindaca Marta Petrusewicz- per una compagine che, in poco tempo, è riuscita a farsi valere a livello nazionale. Per noi, poi una emozione ancora più grande vedere il nostro Giovanni Bilotti, DS della Olympia, trionfare: è un tassello importante della nostra amministrazione in qualità non solo di membro della Consulta accessibilità, ma anche quale trait d’union tra il municipio e il mondo del volontariato e dell’associazionismo”.

Anche il consigliere comunale con delega allo sport, Giovanni Gagliardi ha voluto sottolineare come: “la squadra sia orgoglio di tutta la nostra comunità. Come Città Europea dello Sport 2023, Rende ha voluto puntare sulle attività paralimpiche proprio perché per noi lo sport deve essere accessibile a tutti. Non a caso la Fispic ha scelto Rende quale partner, insieme a UICI, del progetto di prossima realizzazione della cittadella sportiva inclusiva. Sarà l’unica realtà del genere del Sud Italia e la seconda a livello nazionale. Il progetto approvato prevede la costituzione di una sinergia importante sul territorio non solo comunale, bensì nazionale. Il centro sorgerà nell’area verde compresa fra Via Carlo Alberto Dalla Chiesa e Via Adige e ad esso si accompagnerà una vasta opera di rigenerazione e riqualificazione urbana che, investendo l’area dell’ex Marchesino, consentirà la costruzione di un vero e proprio corridoio verde che si congiungerà al Parco Robinson, luogo quest’ultimo che è attualmente interessato da un opera di restyling che lo renderà il parco inclusivo più grande d’Europa”.

“Aspettiamo il ritorno dei nostri campioni -ha concluso Petrusewicz- per accoglierli al meglio e tributargli gli onori che meritano”.