Bagno di Folla per il premio “Comunicare la Legalità” Vibook 2023

Che Vibo fosse una città difficile era evidente dai risultati della nota operazione “Rinascita Scott” realizzata una settimana dopo la presenza del Procuratore Nicola Gratteri alla prima edizione di ViBook 2019, una città che necessitava di un valido intervento risolutivo per contrastare il tumore mafioso, che aveva messo ormai radici stabili e durature. Una città riconsegnata ai vibonesi sgombra da tutte le possibili influenze mafiose, con tantissimi spazi vuoti e con una calma straordinaria, condizione sconosciuta, una ovvia e semplice condizione di normalità.

Da li, iniziava un processo di trasformazione sociale e culturale che via via ha preso una forma e un corpo.

La dimostrazione di un’attenta partecipazione alla trasformazione a tutto ciò che deriva dal termine “legalità” arriva con forza nel giorno del 31 marzo 2023 al premio “Comunicare la legalità” nella quarta edizione della nota kermesse ViBooK dove si sono alternati 2 eventi.

La mattina con la presenza del Procuratore Annamaria Frustaci una partecipazione senza precedenti con centinaia di studenti, che hanno dimostrato la loro vicinanza e aperto un dibattito pubblico direttamente con il noto pm di “Rinascita Scott” incalzando domande e interventi sorprendenti sui fenomeni mafiosi.

Nel serale alla presenza di tutte le autorità cittadine e con una grande presenza di pubblico è intervenuto il Procuratore Gratteri affiancato dal Procuratore Camillo Falvo per conversare sulle nuove forme di tecnologia messe in campo dalla ‘ndrangheta.

Il Pool antindrangheta piu’ importante al mondo riunito per la prima volta in pubblico ha potuto constatare che Vibo Valentia nella sua grande voglia di riscatto ha in seno una grande trasformazione, e che i cittadini dopo aver constatato la famosa normalità sicuramente sono molto diversi dal lontano 2019 quando la città era invasa dal fenomeno malavitoso, a dimostrazione che il lavoro svolto constantemente dalle Procure e come dichiarato dai Magistrati in “perfetta sintonia”, probabilmente il pool antindrangheta diventa la garanzia di libertà e riscatto per il nostro territorio.

Da una nota degli organizzatori, “abbiamo raggiunto il risultato che speravamo, abbiamo consegnato al Procuratore Gratteri il premio che rappresenta “La Rinascita” una scultura del noto artista vibonese Antonio La Gamba che raffigura la nostra regione con al centro scolpito un arcobaleno il cui punto di origine si trova esattamente a Vibo Valentia.