Nicotera: l’associazione “Proposte” ha un nuovo presidente

La storica Associazione Culturale nicoterese, nata nel lontano 1986 che è espressione dell’omonimo periodico mensile, il più longevo in attività della provincia di Vibo Valentia, affida le redini ad un giovane studente universitario Francesco Di Bella, già vice presidente del consesso.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione che si è tenuta il 10 febbraio u.s. nella sede di Largo Regina Margherita, lo ha designato all’unanimità, apprezzando il suo impegno per il rilancio del giornale Proposte e per un rinnovato contributo socio-culturale da dare al territorio.

Il giovane presidente ha ringraziato il Direttivo per la fiducia ripostagli e ha annunciato di voler proseguire le attività editoriali del giornale che dal lontano 1986 è il riferimento dei nicoteresi residenti ed emigrati e di voler riprendere le attività culturali storiche quali l’estemporanea di pittura Acquarelli Nicoteresi

Ha inoltre ringraziato il presidente uscente avv. Anna Maria Giofre’ per aver ben guidato l’Associazione negli ultimi anni nonostante le difficoltà ambientali e sociali.

Un pensiero commosso infine al nonno Ciccio Di Bella, fondatore dell’Associazione e storico presidente dalla nascita fino al 2016 anno della sua dipartita.

I progetti sono ambiziosi ma con l’impegno e la passione si realizzeranno ottimi risultati.