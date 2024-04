Reggio Calabria, AMPA venticinqueaprile saluta la costituzione della Sezione Metropolitana dell’ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati)

Cresce il numero, nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, delle

associazioni antifasciste che si riconoscono nei valori della Costituzione nata dalla

Resistenza. È di questi giorni, a breve distanza dalla ricorrenza del 25 APRILE, la notizia

della costituzione della Sezione ANEI della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che

si aggiunge alle altre associazioni già presenti sul territorio: ALIOSCIA, AMPA e ANPI.

La costituzione dell’ANEI coincide con la presentazione del libro “Il coraggio dei tre no”

dedicato da Nicola Marazzita, neo Presidente ANEI, alla storia del padre Giuseppe,

giovane militare di Galatro, fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in un campo di

concentramento (presentazione programmata per le ore 17:00 di venerdì 12 aprile

presso la Sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro).

AMPA venticinqueaprile rivolge a tutte le associazioni reggine l’invito a costituire Il

FORUM Metropolitano delle associazioni Antifasciste che si riconoscono nei valori

della Costituzione, come è già avvenuto da qualche anno a livello nazionale, in

occasione del 2 giugno 2021, quando le associazioni AICVAS, ANED, ANEI, ANFIM,

ANPC, ANPI, ANPPIA, ANRP, FIAP e FIVL decisero di avviare un importante processo

unitario.