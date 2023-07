A Reggio Calabria arriva la personale di Luigi Palamara: dal 17 al 28 luglio, le emozioni e i colori dell’Aspromonte catturati su tela

Il karma del Maestro Luigi Palamara è quello di emozionare, di far rivivere i sogni di un bambino attraverso la pittura. I suoi dipinti sono autentici e mai scontati, in grado di catturare l’anima dell’osservatore e di trasportarlo in mondi lontani o ricordi nostalgici. Ogni opera esposta rappresenta un momento di gioia, di tenerezza, di entusiasmo, di tristezza e di memoria.