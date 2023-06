Agenda 2030: l’associazione “Francesco Amendolea” di Archi porta a termine il progetto nelle scuole

Si è appena concluso il Progetto “Agenda 2030”, promosso dall’Associazione di promozione sociale “Francesco Amendolea” di Archi, che ha visto coinvolti vari Istituti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Come suggerisce il titolo stesso, l’iniziativa ha avuto come oggetto i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030: attraverso un percorso innovativo e coinvolgente, ha cercato di fornire agli studenti ulteriori informazioni circa la non sostenibilità dell’attuale modello di sviluppo da un punto di vista ambientale, economico e sociale, proponendo così una visione globale delle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile e delle fondamentali azioni da intraprendere per raggiungerlo.

L’Associazione si è formata riguardo tali tematiche partecipando agli svariati seminari di RC METROCITIZENS IN TRANSITION, promossi dalla Città Metropolitana e dalla Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea, nelle persone della Prof.ssa Consuelo Nava e dell’Architetto Giuseppe Mangano. È stato un percorso estremamente interessante ed altamente educativo, grazie anche agli interventi di esperti provenienti da ogni parte d’Italia, che ha fatto da stimolo a rendersi parte attiva nella divulgazione di quanto acquisito soprattutto presso i giovani, ai quali sono maggiormente rivolti gli Obiettivi dell’Agenda 2030, per uno sviluppo che possa essere in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future.

Il progetto si è quindi articolato in due fasi, divulgazione e torneo interscolastico:

La divulgazione si è svolta attraverso la proiezione di diapositive riguardanti i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, presentate e commentate da una relatrice. Non si è trattato, tuttavia, di una mera successione di diapositive, ma ogni punto ha coinvolto gli studenti in commenti vari, ispirando a volte possibili soluzioni;

In seguito alla divulgazione si è svolto il torneo interscolastico attraverso un quiz riguardante gli argomenti esposti e realizzato con uno strumento multimediale, il PQuick, di proprietà

dell’ Associazione, che permette di gestire elettronicamente, attraverso pulsantiere di ultima generazione, qualsiasi tipo di quiz senza alcun margine di errore.

Il Presidente dell’Associazione, Andrea Saraceno, ha così commentato: “siamo soddisfatti di aver potuto mettere in pratica quanto appreso. Gli studenti hanno dimostrato grandi interesse e propositività, hanno partecipato alla gara con spirito di squadra ed il premio finale messo in palio per la propria scuola è stato uno stimolo in più a fare meglio”.

Fra i dieci Istituti partecipanti, ha vinto il premio messo in palio, ovvero una fornitura di materiale scolastico donato dalla stessa Associazione, l’IIS “E. Fermi” di Bagnara Calabra.

L’Associazione rinnova i complimenti ai vincitori, ringrazia tutti gli Istituti partecipanti per la simpatica e benevola accoglienza e vi dà appuntamento al prossimo anno!