PGS Reggio Calabria: Di Palma e Cardona ospiti d’onore dell’evento del 19 ottobre

Saranno Roberto Di Palma, procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, e Marcello Cardona, presidente della Reggina 1914, ex arbitro di Serie A, già questore e prefetto, gli ospiti d’onore dell’evento di inaugurazione della stagione 2022/2023 delle Polisportive Giovanili Salesiane reggine in programma mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria sito nel rione Modena. Un appuntamento per presentare le associazioni del territorio affiliate all’ente di promozione riconosciuto dal CONI e per illustrare i campionati, le attività e le iniziative programmate dal Comitato Provinciale PGS. Ma soprattutto un’occasione di confronto sul tema della legalità, dell’ambiente e dell’inclusione sociale – argomenti inseriti nella proposta territoriale di quest’anno – con gli autorevoli ospiti che sapranno regalare spunti di riflessione agli atleti, agli alleducatori, ai dirigenti ed al pubblico che liberamente vorrà partecipare.

“Legalità, ambiente e inclusione per uno sport che educhi alla vita” sarà il titolo dell’incontro, con l’intento di rafforzare, giorno dopo giorno, la mission portata avanti dalle PGS da oltre cinquant’anni, nell’interesse esclusivo dei giovani, con lo spirito di don Bosco e attraverso l’abile strumento dello sport che non guarda solo all’atleta, ma soprattutto alla persona.

Nel corso dell’appuntamento di mercoledì sono previsti numerosi interventi di rappresentanti del mondo sportivo, istituzionale, ecclesiastico, ambientale, sociale, associazionistico ed economico.

Per ulteriori informazioni sulle attività delle Polisportive Giovanili Salesiane è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e la pagina facebook “PGS Reggio Calabria”.