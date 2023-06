Università: al via le domande di iscrizione all’Unical per il nuovo anno accademico

Dal 14 luglio al 25 agosto sarà possibile presentare domanda per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2023/2024. Dopo il boom di domande arrivate nella fase di ammissione anticipata – con oltre il 30% di richieste in più rispetto allo scorso anno accademico – si parte ora con il bando standard, con ulteriori 4.000 posti disponibili, che si aggiungono ai 1600 già assegnati nella fase di ammissione anticipata, ed a quelli (circa 500) previsti per i corsi a numero programmato.

La forte spinta all’innovazione data in questi ultimi anni dall’Unical, trova concretezza nell’offerta formativa recentemente rinnovata, che tiene conto delle nuove conoscenze richieste dal mondo del lavoro. Proprio quest’anno, infatti, sono stati attivati quattro nuovi corsi, al passo coi tempi e vicini ai nuovi linguaggi digitali: Servizi giuridici per l’innovazione digitale, Tecnologie del mare e della navigazione, Infermieristica, Medicina e tecnologie digitali.

La qualità della formazione dell’Università della Calabria è ormai riconosciuta ed attestata da studi e rapporti nazionali, non ultimo quello di Almalaurea, che fotografa un deciso incremento del tasso di occupazione per i laureati di secondo livello, in salita di ben 5 punti: l’81,3% dei laureati Unical lavora stabilmente entro i cinque anni dal titolo.

Tanti i vantaggi previsti anche per il diritto allo studio: per il prossimo anno accademico, oltre ai numerosi benefici già previsti, sarà ulteriormente aumentata la platea dei beneficiari delle borse di studio, ed innalzato l’importo delle stesse borse.

«Invito i neo diplomati a scegliere con fiducia il nostro ateneo – ha dichiarato il rettore Nicola Leone – nel quale la qualità della didattica e della ricerca è ormai diffusamente riconosciuta. L’Unical offre, senza andare lontano dalla propria terra, una formazione d’eccellenza, per vivere da protagonisti un futuro tanto affascinante, quanto complesso. Inoltre, grazie alle nostre residenze in Campus e alle numerose borse di studio a copertura totale, tanti studenti trovano qui un’università che è in grado di garantire pienamente il loro diritto allo studio, con un’accoglienza e servizi al top. In Unical si vive un’esperienza di vita unica anche fuori dalle aule – grazie ai centri sportivi ai cinema, ai teatri – e dal gusto internazionale, condividendo momenti di socialità con tanti studenti internazionali che si iscrivono all’Unical da più di 100 Paesi stranieri. Ma è possibile arricchire il proprio percorso di studi anche viaggiando all’estero, con le diverse opportunità offerte dai bandi Erasmus e di tirocinio».

COME ISCRIVERSI – La domanda di ammissione deve essere compilata on line su unical.esse3.cineca.it. Le aspiranti matricole dovranno prima registrarsi (nel caso in cui non lo abbiano già fatto) e poi accedere al sistema con le credenziali ottenute. Effettuato l’accesso, occorre cliccare su ‘Menu’, selezionare ‘Segreteria’ e andare poi su ‘Bandi d’ammissione’. A quel punto sarà possibile compilare la domanda, scegliendo un solo corso di laurea, tra quelli previsti nel bando di ammissione ‘standard’.

Il bando d’ammissione è consultabile qui.

OPEN DAYS UNICAL – Ricco il calendario di appuntamenti per gli incontri nel Campus rivolti alle future matricole. Nel mese di luglio sono previsti tre eventi: 7 venerdì luglio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso Piazza Vermicelli, 17 e 31 luglio (Centro Congressi “Beniamino Andreatta”). Nel mese di agosto sono in programma sette appuntamenti, che si terranno sempre presso il Centro Congressi, nei giorni 2, 3, 4, 22, 23, 24 e 25.

Durante gli open days, le aspiranti matricole e le loro famiglie potranno ricevere ogni informazione utile presso gli stand di ciascuna area disciplinare dell’Ateneo e, con l’occasione, visitare il Campus, scoprire l’offerta formativa e i suoi servizi, preparandosi ad una scelta consapevole.

Sarà allestito anche uno “spazio genitori”, a cura del Servizio di Counseling dell’Ateneo, dedicato alle famiglie, con lo scopo di promuovere il confronto, il dialogo e l’ascolto tra genitori e figli, utili a sostenere i progetti e le aspirazioni dei giovani.

PRE-CORSI – Con la compilazione della domanda di ammissione, all’aspirante matricola sarà anche chiesto di aderire ai pre-corsi, che hanno l’obiettivo di rafforzare e potenziare la preparazione iniziale. I pre-corsi sono obbligatori per le matricole con obblighi formativi aggiuntivi (OFA) di alcuni corsi di studio. E’ possibile visitare la sezione dedicata ai precorsi al seguente link: Pre-corsi – Università della Calabria (unical.it)

GRADUATORIE– I posti saranno attribuiti sulla base delle graduatorie di merito stilate per ciascun corso di laurea, formulate secondo i criteri previsti da ciascun dipartimento, riportati al seguente link:

https://www.unical.it/uuid-media/91aeb9ee-0c31-4053-9f1c-14cd125b367f/

Le graduatorie saranno pubblicate su unical.it/ammissione.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 30 agosto per i corsi di laurea senza obbligo di test per l’ammissione mentre il 5 settembre sarà pubblicata quella dei corsi con obbligo di test. La graduatoria definitiva uscirà giorno 1 settembre per i corsi senza obbligo di test per l’ammissione e giorno 7 per i corsi che prevedono test obbligatorio. Se si risulta vincitori, è possibile immatricolarsi pagando la prima rata di 16,50 euro.

Sono già aperti, inoltre, i bandi di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, regolati da requisiti d’ammissione nazionale, in Conservazione e Restauro dei beni culturali, Ingegneria edile-architettura, Medicina e tecnologie digitali. Di prossima pubblicazione il bando per Infermieristica e per Scienze della formazione primaria.

Le aspiranti matricole che partecipano ai concorsi per questi specifici corsi di laurea possono presentare domanda anche per il bando d’ammissione standard.