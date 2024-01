Gal “Serre Calabresi”, il 2024 un anno ricco di impegni e attività tra vecchia programmazione e nuova Strategia di Sviluppo

«Sarà un anno improntato alla realizzazione di importanti progetti e foriero di grandi risultati», questo può essere definito il bilancio previsionale per il 2024 del presidente del Gal “Serre Calabresi”, Marziale Battaglia.

Un cantiere aperto di attività, non solo per quanto riguarda la programmazione del Pal Spes 2020-2022, e che scaturisce anche dai fondi aggiuntivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2025, ma anche per l’approvazione del nuovo Piano di Azione, relativo alla Strategia di Sviluppo locale 2023-2027. La nuova strategia del Gal “Serre Calabresi” è stata approvata dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria per un importo di oltre tre milioni e ottocentocinquanta mila euro.

«Si darà seguito e continuità ai progetti già avviati e, in coerenza alla nuova programmazione, si darà avvio a progetti complessi, che prevedono il coinvolgimento di pubblico e privato con il coordinamento e la guida del Gal “Serre Calabresi” e si investirà sulle filiere per la trasformazione e la vendita dei prodotti. Rispettando le indicazioni della Regione afferenti la nuova strategia, oltre al sostegno alla crescita delle produzioni agroalimentari tipiche si punterà sullo sviluppo di sistemi di offerta socioculturale locale, migliorando la qualità dell’accoglienza nei territori, con particolare riguardo, ai nostri splendidi borghi» ha spiegato Battaglia.

Nell’ambito della nuova Strategia di Sviluppo Locale “Terre di mezzo: territori autentici, accoglienti e solidali”, particolare attenzione sarà data alla formazione di operatori e personale delle strutture turistiche, per elevare il livello di qualità dei servizi offerti ai visitatori.

Il presidente Battaglia ha, ancora, espresso soddisfazione per l’adesione, al partenariato che ha promosso la nuova strategia, di tutti e 35 i comuni che ricadono nell’area Gal e per l’ampia partecipazione di associazioni di categoria e aziende. In tal senso, Battaglia ha formulato il proprio ringraziamento «per il lavoro che sta svolgendo e che ha svolto in questi ultimi anni il Cda. Insieme ai colleghi consiglieri abbiamo tracciato un solco profondo, che ha cambiato la politica di sviluppo dell’agroalimentare nel territorio». Un plauso da parte sua è stato rivolto anche «per la competenza e la professionalità, al personale dell’Ufficio di Piano che garantisce l’efficiente funzionamento della macchina amministrativa e assolve, con la massima dedizione, brillantemente agli impegni presi».

Nel novero dei progetti che troveranno attuazione nel 2024, il Gal “Serre Calabresi”, unitamente ai Gal “Terre Vibonesi” e “Terre Locridee”, sarà nella cabina di regia della Strategia nazionale per le aree interne (Snai), per l’area Versante Ionico-Serre. A tal proposito è stata sottoscritta con il Comune di Serra San Bruno, quale soggetto capofila, una convenzione per attività di coordinamento ed assistenza tecnica.

La Snai è complementare anche ad un altro progetto che avrà avvio nel 2024, “Montagne del Sole”, finanziato per un milione e 800 mila euro dal Ministero del Turismo. Il Gal “Serre Calabresi” è l’unico gruppo di azione locale finanziato in Calabria. Finalità del progetto è la creazione di una nuova destinazione turistica montana, sostenibile e slow nel territorio delle Serre e Preserre calabresi, andando a valorizzare un’area che si contraddistingue per la forte valenza ambientale, per la biodiversità, la rilevanza storica e architettonica. Un progetto che è il frutto di un partenariato, del quale è capofila il Gal.

Altre iniziative scaturiranno dalla misura 19.3 che promuove e sostiene la cooperazione programmata dai Gal nell’ambito della Strategia di Sviluppo locale all’interno delle aree rurali, con lo scambio di esperienze e trasferimenti di buone pratiche.