Lavori giunta Catanzaro, Scalise: “Via libera a progetto messa in sicurezza scarpata via Milelli con fondi Protezione Civile”

Un significativo investimento di circa 320mila euro per la messa in sicurezza della sede stradale di via Milelli. E’ quanto stato deliberato dalla giunta presieduta dal sindaco Nicola Fiorita riguardo agli importanti interventi finanziati con fondi della Protezione civile-Regione Calabria al fine di superare le problematiche sopravvenute al cedimento della scarpata a valle dell’arteria, a seguito degli eventi meteorologici risalenti al 2020.

“Con questo stanziamento – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Scalise – l’esecutivo ha dato contestualmente il via libera al progetto di fattibilità tecnico economica di un complesso intervento di messa in sicurezza lungo via Milelli, considerato che l’asse viario in oggetto rappresenta anche una via di fuga nel piano di protezione civile comunale. L’amministrazione, con questo provvedimento, ha fatto fronte, inoltre, alle disposizioni giudiziarie che, sul punto, obbligavano il Comune di Catanzaro a rimuovere le situazioni di pericolo per i privati. Il tratto di via Milelli, interessato da importanti flussi di traffico in entrata e in uscita dalla città, sarà quindi messo definitivamente in sicurezza con un’azione concreta che dimostra l’impegno dell’ente sul fronte della manutenzione e del contrasto al rischio idrogeologico”.