Lavori giunta Catanzaro, Belcaro: “Pronti ad utilizzare 120mila euro per la manutenzione della copertura del PalaGallo”

L’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte dell’edilizia sportiva si arricchisce di un ulteriore tassello. La giunta ha dato il via libera all’utilizzo dei 120mila euro, previsti nell’ambito della manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, per un intervento urgente che riguarderà la copertura esterna, lato sud, del PalaGallo in località Corvo.

“Un risultato che è frutto di una volontà politica ben precisa – commenta l’assessore allo sport Nunzio Belcaro – grazie al lavoro incrociato degli uffici finanziari, nel rendere proficue delle risorse derivanti da avanzo di bilancio, e del settore gestione del territorio, nel predisporre tutti gli adempimenti tecnici e la progettazione. L’intervento sul PalaGallo era da tempo una priorità per l’amministrazione, che ha avuto bisogno di reperire le somme necessarie per garantire i lavori e per mettere definitivamente in sicurezza la parte della copertura dell’edificio che presenta criticità. Il nuovo anno inizierà, quindi, con i migliori auspici per il palazzetto di Corvo che è quotidianamente attenzionato, ed è tornato ad ospitare in via continuativa attività ed eventi sportivi in grado di generare anche un importante indotto economico e sociale”.